Здоровье

Пока не поздно: Супрун посоветовала украинцам, как уберечься от гриппа

Наиболее эффективным способом уберечься от гриппа является вакцинация, которую при отсутствии противопоказаний нужно проходить каждый год. Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Кроме этого, нужно часто мыть руки, избегать толп, сбалансировано питаться.

«Вакцинация — наиболее действенное средство защиты от болезни! Если у вас есть вопрос, не поздно ли ее проходить сейчас, ответ будет однозначным — нет», — отметила Супрун.

По словам главного медика страны, обычно иммунитет формируется в течение 2−3-х недель после вакцинации. Если в этот период человек заразится вирусом гриппа, то заболеть можно. Поэтому так важно не затягивать с вакцинацией и сделать прививку можно быстрее до начала эпидемии.

«Особенно важно защититься от болезни всем, кто относится к группам риска: медработникам, пожилым людям, беременным, учителям, всем, кто работает в месте большого скопления людей и пациентов с хроническими болезнями»,— отмечает и.о. министра.

Кроме того, Супрун дала еще несколько советов для защиты от болезни.

Нужно часто и тщательно мыть руки.

Всегда проветривать помещение и, по возможности проводить больше времени на свежем воздухе.

Стараться меньше времени находиться в местах большого скопления людей.

Сбалансировано питаться, полноценно спать и оставаться физически активными — это также является эффективной профилактикой болезней.

Оставаться дома в случае болезни.

Все указанные способы помогут защитить себя от осложнений, которые может повлечь болезнь, не передавая инфекцию другим.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 2019 года украинцы смогут вернуть в аптеки лекарственные средства. Это пообещала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, анонсировав новшества в работе Гослекслужбы.

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