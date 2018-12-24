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Пока не поздно: Супрун посоветовала украинцам, как уберечься от гриппа
Наиболее эффективным способом уберечься от гриппа является вакцинация, которую при отсутствии противопоказаний нужно проходить каждый год. Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Кроме этого, нужно часто мыть руки, избегать толп, сбалансировано питаться.
«Вакцинация — наиболее действенное средство защиты от болезни! Если у вас есть вопрос, не поздно ли ее проходить сейчас, ответ будет однозначным — нет», — отметила Супрун.
По словам главного медика страны, обычно иммунитет формируется в течение 2−3-х недель после вакцинации. Если в этот период человек заразится вирусом гриппа, то заболеть можно. Поэтому так важно не затягивать с вакцинацией и сделать прививку можно быстрее до начала эпидемии.
«Особенно важно защититься от болезни всем, кто относится к группам риска: медработникам, пожилым людям, беременным, учителям, всем, кто работает в месте большого скопления людей и пациентов с хроническими болезнями»,— отмечает и.о. министра.
Кроме того, Супрун дала еще несколько советов для защиты от болезни.
Нужно часто и тщательно мыть руки.
Всегда проветривать помещение и, по возможности проводить больше времени на свежем воздухе.
Стараться меньше времени находиться в местах большого скопления людей.
Сбалансировано питаться, полноценно спать и оставаться физически активными — это также является эффективной профилактикой болезней.
Оставаться дома в случае болезни.
Все указанные способы помогут защитить себя от осложнений, которые может повлечь болезнь, не передавая инфекцию другим.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 2019 года украинцы смогут вернуть в аптеки лекарственные средства. Это пообещала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, анонсировав новшества в работе Гослекслужбы.
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