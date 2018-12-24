Считают временным образованием: журналист объяснил, почему РПЦ выступает против автокефалии

Украина

Русской православной церкви ничего не мешало предоставить автокефалию Украине. Однако это не было сделано, поскольку Россия не оставляет надежд превратить соседнюю страну в свою составляющую. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил известный журналист Виталий Портников. Аналогичная ситуация сложилась и с Беларусью.

В то же время Грузии РПЦ согласилась дать независимость еще в 1943 году.

«Я могу сказать, почему так произошло. Это вовсе не по религиозным мотивам. Это произошло потому, что в России и власть, и общество, и церковь считают Украину и Беларусь временными образованиями. Пусть они там провозгласили независимость — ясно, что это ненадолго, что рано или поздно это снова будет великая Россия, и церковь должна быть единой», — отметил он.

Доказательством таких планов, по мнению Портникова, является само название РПЦ, звучащее как «Русская православная церковь», а не Российская. В представлении Кремля оно должно вызывать у прихожан ассоциации с русским народом.

«А что такое русский народ с точки зрения империи? Великороссы, малороссы и белорусы. Фактически нам говорили: „Провозглашайте свою независимость сколько угодно — вас нет. И главное доказательство этого — Русская православная церковь в Украине, которая называется УПЦ МП. Но ясно, что в тот момент, когда мы восстановим нашу власть на наших землях, и над Киевом снова будет развеваться настоящий триколор Российской Федерации, потому что там живут русские, УПЦ МП будет за один день переименована в Русскую православную церковь Малороссии“. Вот чего они хотят!» — объяснил журналист.

Также Портников заявил, что требование ко всем церквям УПЦ МП в Украине указывать свою принадлежность к РПЦ назрело в связи с тем, что абсолютно все российские структуры направленны на уничтожение украинской государственности. Именно такую цель им ставит режим президента страны-агрессора Владимира Путина.

Напомним, во время большой ежегодной пресс-конференции президент РФ Путин угрожающе заявил, что создание единой украинской православной церкви может «приобрести кровавый характер». В целом же за время своего выступления Путин допустил как минимум 23 фактических ошибки.

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