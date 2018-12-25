Эксперты ВОЗ обнародовали десять принципов здорового питания

Здоровье

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала рекомендации о здоровом питании. Эксперты убеждены, что следование этим принципам в праздничные дни позволит избежать проблем с пищеварением и весом, пишет MedDaily.

Принцип 1: разнообразие. ВОЗ указывает на необходимость питаться разнообразной пищей. Логика проста: ни одно блюдо, даже очень полезное, не может обеспечить потребность организма во всех питательных веществах.

«В рацион должны входить кукуруза, пшеница, рис, картофель, бобовые, свежие овощи и фрукты, а также продукты животного происхождения — мясо, рыба, яйца, молоко», — сказано в обращении организации.

Принцип 2: есть цельное зерно. Кукуруза и необработанные крупы насыщены цельным волокном, которое улучшает работу пищеварения, состояние кишечной микрофлоры и способствует поддержанию веса.

Принцип 3: перекусы — только натуральные. В качестве перекусов в ВОЗ рекомендуют выбирать сырые овощи, несоленые орехи и свежие фрукты.

Принцип 4: ограничить потребление соли. Специалисты организации напомнили: дневная норма соли — 5 граммов, что эквивалентно одной чайной ложке.

Принцип 5: контроль над потреблением сахара. Особое внимание следует уделять продуктам, которые содержат скрытый сахар. Главный враг организма — газировка: в одной баночке напитка может содержаться до 10 чайных ложек сахара.

Принцип 6: меньше жирного. Избыточное употребление жирной пищи на 30% повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, не считая ожирения.

Принцип 7: красное и переработанное мясо — строго умеренно. В ВОЗ советуют отдавать предпочтение птице и рыбе.

Принцип 8: отказ от еды готового производства. Подобная пища является источником трансжиров, повышенной концентрации соли и сахара, а также большого ассортимента искусственных добавок.

Принцип 9: не жарить. ВОЗ напоминает: самая полезная пища — вареная или приготовленная на пару.

Принцип 10: без алкоголя. Специалисты организации убеждены: безопасной дозы спиртного не существует.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», диетологи все активнее выступают против строгих диет. Исследования специалистов Джорджтаунского университета (Вашингтон, США) доказали, что ограниченное питание провоцирует активность определенного гормона, способствующего… увеличению жировых отложений в области живота. Кроме того, этот гормон может также провоцировать сужение кровеносных сосудов и повышение артериального давления. Все это в конечном итоге со временем грозит диабетом и болезнями сердечно-сосудистой системы.

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