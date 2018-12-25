Происшествия

Осторожно, снегопад: в центре Киева за 20 минут столкнулись пять автомобилей

В Печерском районе Киева по адресу улица Бассейная, ½ произошло ДТП. Столкнулись Alfa Romeo, BMW, Mercedes GL и Opel Omega. Инцидент случился в ночь на вторник, сообщает «Информатор».

По словам водителя BMW, он спускался вниз по Крутому спуску в сторону Бессарабской площади. На скользкой дороге машину понесло и он врезался в припаркованную Alfa Romeo. Спустя пять минут в BMW влетел Mercedes, а еще через 10 минут в крайнюю машину въехал Opel.

Также мужчина сказал, что была еще одна машина, но она уехала. Водитель BMW считает, что причиной столкновения стали погодные условия. Автомобили просто не могли остановиться. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работала патрульная полиция.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский депутат попала в больницу после серьезного ДТП.

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