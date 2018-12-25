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Метели, ветер, гололед: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Согласно информации Укргидрометцентра, 25 декабря в Украине будет порывистый ветер, до 15−20 м/с, в Приазовье — местами 25−28 м/с. Такие данные приводят в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).
Сообщается, что почти на всей территории страны, за исключением западных областей, ожидаются метели; а на дорогах — гололедица.
«В Кировоградской, Черкасской, ночью местами и в Киевской областях — сильный снег, в Днепропетровской, ночью местами и в Николаевской областях — сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед», — говорится в сообщении.
В свою очередь, в Киеве на 25 декабря обещают умеренный снег, порывы ветра 15−20 м/с, метели; на дорогах — гололедица. Прирост снежного покрова — 5−10 см. К концу суток 25 декабря — налипание мокрого снега.
В Киевской области 25 декабря будет идти снег (местами — сильный ночью), порывы ветра — 15−20 м/с, метели. До конца суток 25 декабря — налипание мокрого снега.
26−27 декабря в Украине временами — снег, местами — порывы ветра 15−20 м/с, температура в среду ночью 4−10 градусов ниже нуля, ночью 0−6 градусов мороза, днем на юге и западе, с распространением на большую часть территории страны — повышение, температура будет колебаться от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В Азовском море ночью и утром 25 декабря, в портах Мариуполь и Бердянск, порывы ветра 25−28 м/с, высота волн 13−15 дм, в открытой части моря 15−20 дм.
Такие погодные условия могут вызвать частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах, а также осложнять работу органов коммунального хозяйства.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», непогода стала причиной того, что в Киеве за 20 минут столкнулись 5 автомобилей.
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