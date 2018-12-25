Светлана Лобода: «Периодически звоню своим бывшим, когда мне грустно»

Шоу-бизнес

36-летняя Светлана Лобода стала главной героиней шоу российского рэпера Басты на YouTub под названием Gaz Live. В нем она прокомментировала личную жизнь и затронула тему отношений с фронтменом группы Rammstein, пишет «СтарХит».

Светлана призналась, что поначалу ее сольная карьера не заладилась, когда она приехала в РФ. Будучи известной в Украине, в России она воспринималась всего лишь как одна из многочисленных солисток группы «ВИА Гра».

Светлана была вынуждена обивать пороги российских радиостанций, чтобы ее композиции были доступны слушателям, однако этого не случалось.

Лишь после выхода песни Лободы «К черту любовь» все кардинально изменилось. Артистка признается, что сейчас получает гораздо больше, чем это было пять лет назад, правда, все ее деньги уходят на постановку шоу.

Лобода не захотела говорить о Тилле Линдеманне, с которым ей приписывают романтические отношения. «У меня контракт», — оправдалась она. Зато певица рассказала, что продолжает общаться с бывшими мужчинами.

«Конечно, звоню бывшим периодически, когда мне становится грустно», — поделилась тайнами Светлана.

Помимо этого, Светлана призналась, что пробовала запрещенные препараты, порой шантажировала людей, пробовала кошачий корм, пела под фанеру, просыпалась с незнакомым человеком. «Это было так страшно. Больше не хочу», — рассказала артистка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лобода показала страстный поцелуй с неизвестным мужчиной.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter