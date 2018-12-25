Раздавали оружие: Чубаров рассказал, как УПЦ МП помогала России захватывать Крым

Украина

В церквях УПЦ Московского патриархата в первые дни российского вторжения в Крым раздавали оружие «зеленым человечкам», прибывшим на полуостров из России. В ожидании переброски россиян в Крым оружие и амуниция хранились в церкви, которая сейчас противится созданию независимой Православной церкви в Украине.

Об этом в эфире «Прямого» заявил народный депутат Украины, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. «Туда приходили люди, которых перебрасывали из Краснодарского края. Они там переодевались в формы и там они получали оружие», — заявил Рефат Чубаров и добавил, что видел это сам.

По его словам, это является свидетельством получения прямых указаний из Москвы церковью, находящейся на территории Украины. «Любая церковь, любой религиозный центр, любое вероисповедание, на которые, безусловно, имеют право граждане Украины, в том числе мусульмане, иудеи, католики и другие, — они не должны выполнять указания из другого государства», — заявил Рефат Чубаров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который обязал Украинскую православную церковь (Московского патриархата) указывать в своем названии принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Тем временем в России продолжается истерия, вызванная предоставлением Украине Томоса. Так, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала преступлением создание в нашей стране автокефальной церкви.

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