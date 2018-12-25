Агрессивное поглощение: в Украине объяснили, что происходит между Беларусью и Россией

Украина

События, происходящие в белорусско-российских отношениях, являются ничем иным, как агрессивным поглощением одного государства другим. А заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о готовности защищать государственный суверенитет, являются, скорее, желанием сохранить личную власть. Ранее Лукашенко заявил, что Россия не воспринимает Беларусь братским государством.

«Последние события в белорусско-российских отношениях трудно назвать обострением. Как и на картине Сурикова «Покорение Сибири Ермаком», в Беларуси мы наблюдаем «исторический момент получения двумя народами единой родины», — так охарактеризовал происходящее бывший дипломат Богдан Яременко.

На своей страничке в социальных сетях он, в частности, подчеркнул, что даже если Александр Лукашенко для сохранения своей власти готов «пустить кровь» (пойти на максимальную конфронтацию с Россией), то не факт, что к этому готовы граждане Беларуси, а также спецслужбы и оборонное ведомство страны. «Возможно, в этом году он как-то снова пропетляет между пока дипломатическими предложениями России — или сворачивай суверенитет и присоединяйся к РФ, или плати за все по полной, а потом все равно первый вариант. Но ситуация повторится через полгода, год, два года. Рано или поздно», — уверен Богдан Яременко. По его словам, Украина никак не сможет нарушить планы Кремля в Беларуси, которая, собственно говоря, «не может и не хочет этого».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России заявили о завершающем этапе подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. А премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял о готовности России к созданию единых эмиссионного центра, таможенной службы, суда и счетной палаты.

Также сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с руководством Российской Федерации.

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