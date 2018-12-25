В Крыму рассмотрели апелляции на арест троих украинских моряков

Украина

Оккупационный Верховный суд Крыма отказал в удовлетворении апелляционной жалобы старшего матроса с захваченного у берегов Крыма катера ВМСУ «Никополь» Вячеслава Зинченко. При этом судья, пересмотрев срок избранной украинцу меры пресечения в виде содержания под стражей, сократил ее на один день.

Как сообщают «Крым.Реалии», таким образом Вячеслава Зинченко оставили в СИЗО до 24 января 2019 года. Сообщается, что адвокат матроса настаивала на том, что ее подзащитный — военнопленный, захваченный в результате вооруженного конфликта. Украинец после судебного заседания сообщил защитнику, что у него «все в порядке» и что он надеется на скорое освобождение. Также Вячеслав Зинченко рассказал о своей беседе «без протокола» с сотрудником российской спецслужбы, которому моряк ничего кроме личных данных не сообщил.

Также подконтрольный Москве суд отказал в жалобе на избрание меры пресечения украинскому мичману Андрею Шевченко и капитану третьего ранга Владимиру Лисовсому.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцы запустили масштабный флешмоб в поддержку пленных моряков.

Также сообщалось, что захваченные россиянами в плен моряки с буксира «Яны Капу» Андрей Шевченко, Юрий Будзыло и Михаил Власюк заявили, что считают себя военнопленными.



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