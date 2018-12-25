Украина

В УПЦ МП сделали громкое заявление о переименовании

В Украинской православной церкви Московского патриархата считают антиконституционным и дискриминационным закон о переименовании УПЦ МП. С таким заявлением выступил Информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

По мнению главы отдела, протоиерея Александра, обязательство изменить название церкви является ничем иным, как вмешательством в ее деятельность, поскольку решение о смене названия принимается руководящим органом церкви, а именно Собором УПЦ, но никак не Верховной Радой.

Поскольку УПЦ МП уже обращалась к президенту Украины с просьбой ветировать закон, однако он отклонил это предложение, священники решили инициировать обращение в Конституционный суд Украины.

Как сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада приняла, а президент Украины подписал закон, обязывающий УПЦ МП поменять свое название, указывая в нем принадлежность к Русской православной церкви. Также президент объяснил, почему Украине необходима Единая поместная православная церковь.

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