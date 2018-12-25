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Еще один приход присоединился к Православной церкви Украины
К автокефальной Православной церкви Украины решил присоединиться первый приход Московского патриархата в Хмельницкой области. Такое решение приняли прихожане села Доброгорща, сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний Махота.
С инициативой к верующим вышел настоятель храма, священник Александр Буланов.
«Большая радость — единение вокруг родной Поместной Православной церкви, чтобы едиными устами и единым сердцем славить Великого Бога и Спаса Нашего Исуса Христа! Христос среди нас!», — прокомментировал событие митрополит Антоний.
В своем Facebook он также разместил фотокопию обращения прихожан.
Фотокопия обращения
Напомним, ранее сразу три прихода УПЦ МП в Винницкой области перешли в Православную церковь Украины.
В Киеве о переходе в ПЦУ заявил участник Объединительного собора — митрополит Драбинко. С ним УПЦ МП покинул крупный призход в столице.
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