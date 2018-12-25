Украина

Еще один приход присоединился к Православной церкви Украины

К автокефальной Православной церкви Украины решил присоединиться первый приход Московского патриархата в Хмельницкой области. Такое решение приняли прихожане села Доброгорща, сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний Махота.

С инициативой к верующим вышел настоятель храма, священник Александр Буланов.

«Большая радость — единение вокруг родной Поместной Православной церкви, чтобы едиными устами и единым сердцем славить Великого Бога и Спаса Нашего Исуса Христа! Христос среди нас!», — прокомментировал событие митрополит Антоний.

В своем Facebook он также разместил фотокопию обращения прихожан.

Фотокопия обращения

Напомним, ранее сразу три прихода УПЦ МП в Винницкой области перешли в Православную церковь Украины.

В Киеве о переходе в ПЦУ заявил участник Объединительного собора — митрополит Драбинко. С ним УПЦ МП покинул крупный призход в столице.

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