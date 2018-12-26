Третья волна оккупации: Луценко предупредил о новых планах Путина в Украине

Украина

Россия провела «третью волну оккупации», задержав в Керченском проливе корабли Военно-морских сил Украины. Так считает генпрокурор Украины Юрий Луценко. Об этом он заявил в интервью изданию Bild.

Предыдущие две волны оккупации, по словам генпрокурора, — аннексия Крыма и развязывания войны на Донбассе.

«Россия блокирует Азовское море, таким образом, оккупировав его. Речь идет даже не о морском пространстве, а о блокаде Мариуполя. Если мы позволим это России, тогда она не остановится. Ее следующей целью может быть Черное море», — отметил Луценко.

Также генпрокурор добавил, что Украина была вынуждена ввести военное положение из-за высокой концентрации войск России на границе сразу после атаки у Керченского пролива.

Также генпрокурор объяснил введение ограничений на въезд россиян в Украину.

«Эти мирные граждане финансово и политически поддерживают необъявленную войну против нашей страны. Мы хотим, чтобы они почувствовали, что это война, а не пропагандистские сказки, которые они узнают из СМИ», — сказал он.

В связи с этим Луценко призвал Запад направить международный конвой к Азовскому морю и не пускать в свои порты российские корабли.

Напомним, что ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов выступил с предупреждением, что российская армия ведет активную подготовку вдоль сухопутных границ Украины. Кроме того, 26 ноября президент Украины Петр Порошенко предупредил со ссылкой на разведданные, что существует серьезная угроза операции России на суше против Украины.

Как сообщали «ФАКТЫ», представитель Украины в контактной группе, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила о том, что представители России в контактной группе в Минске избегают переговоров об Азовском море и Керченском проливе, в том числе — о предложении Украины установить пункт специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Керчи.

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