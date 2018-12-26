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В Украине показали результаты обстрела боевиками поселка на Донбассе
Боевики из оккупированной Горловки обстреляли из крупнокалиберного вооружения поселок Южное, разрушив дома мирных жителей. Российско-оккупационные войска вели огонь из района, где расположена шахта им. Гагарина. Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе в районе города Хрустальный (ранее — Красный Луч) разместили 22 реактивные системы залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм).
Как сообщает украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), пожар в домах мирных жителей начался в результате попадания бронебойно-зажигательных трассирующих выстрелов калибром 12,7 мм. Огонь полностью уничтожил два жилых дома.
«С учетом того, что через Южное и другие окрестные поселки проходит водопровод Горловка-Торецк, из-за активных боевых действий российско-оккупационных войск происходит частое повреждение его участка, пересекающего линию разграничения», — сообщают в СЦКК.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе села Хорошее Славяносербского района Луганской области трое боевиков напали на миссию ОБСЕ и попытались завладеть автомобилем международных наблюдателей.
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