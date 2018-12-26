В Украине показали карту ограничений движения на дорогах

Украина

В Украине уточнили данные по дорогам, на которых из-за непогоды усложнено движение. Также опубликована карта обесточенных населенных пунктов, количество которых уже превысило 500. Ранее сообщалось о 479 городах и селах в десяти областях, жители которых сидят без света.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко сообщила об очередной мощном циклоне, который начал свой путь в Украину со снегопадов в западных и северных регионах, а также в Винницкой области. Ожидается, что до конца среды, 26 декабря, он накроет практически всю территорию страны за исключением южной части. В четверг, 27 декабря, синоптик обещает небольшую «передышку», а затем возобновление осадков в виде снега и мокрого снега.

Также сообщалось, что накануне в Полтавской области из-за непогоды были отменены практически все автобусные рейсы

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