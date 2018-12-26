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Снегопад в Украине: названо число машин и автобусов, застрявших на дорогах
Из-за непогоды, которая охватила большую часть Украины, есть несколько участков автодорог, где образовались большие заторы транспорта. В них находится около 800 автомобилей, в том числе, 12 автобусов с пассажирами. Полицейские вытаскивают транспорт из снежных заносов и оказывают помощь людям. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.
По его информации, благодаря совместным действиям Нацполиции, ГосЧС и Службе автомобильных дорог движение на автодорогах в большинстве областей Украины восстановлено. На протяжении двух суток непогоды полицейские освободили из снежных заторов около 650 автомобилей и помогли более 1500 людей.
По данным полиции, сейчас частично ограничено движение только в пределах Полтавской области.
«В частности, полиция, при необходимости, ограничивает движение для доступа снегоуборочной технике на автодорогах М-03 (между с. Красногоровка Великобагачанского района и с. Бригадировка Хорольского района) и Н-08 (Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь между селами Липовое и Бугаевка Глобинского р-на)», — говорится в сообщении.
Работает чрезвычайный штаб, в который вошли представители Нацполиции, ГосЧС и «Укравтодора».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о сильных снегопадах, которые обрушились в начале этой недели на Украину и серьезно осложнили ситуацию на дорогах. Для ликвидации последствий непогоды в некоторых областях даже было введено временное ограничение на движение транспорта.
Непогода также внесла коррективы в работу аэропортов, которые отменили часть рейсов.
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