Происшествия

Снегопад в Украине: названо число машин и автобусов, застрявших на дорогах

Из-за непогоды, которая охватила большую часть Украины , есть несколько участков автодорог, где образовались большие заторы транспорта. В них находится около 800 автомобилей, в том числе, 12 автобусов с пассажирами. Полицейские вытаскивают транспорт из снежных заносов и оказывают помощь людям. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

По его информации, благодаря совместным действиям Нацполиции, ГосЧС и Службе автомобильных дорог движение на автодорогах в большинстве областей Украины восстановлено. На протяжении двух суток непогоды полицейские освободили из снежных заторов около 650 автомобилей и помогли более 1500 людей.

По данным полиции, сейчас частично ограничено движение только в пределах Полтавской области.

«В частности, полиция, при необходимости, ограничивает движение для доступа снегоуборочной технике на автодорогах М-03 (между с. Красногоровка Великобагачанского района и с. Бригадировка Хорольского района) и Н-08 (Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь между селами Липовое и Бугаевка Глобинского р-на)», — говорится в сообщении.

Работает чрезвычайный штаб, в который вошли представители Нацполиции, ГосЧС и «Укравтодора».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о сильных снегопадах, которые обрушились в начале этой недели на Украину и серьезно осложнили ситуацию на дорогах . Для ликвидации последствий непогоды в некоторых областях даже было введено временное ограничение на движение транспорта.

Непогода также внесла коррективы в работу аэропортов, которые отменили часть рейсов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter