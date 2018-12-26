Изнасилования, домогательства, измены: самые громкие звездные скандалы 2018 года

Шоу-бизнес

Этот год показал, что знаменитости не так идеальны, как им хотелось бы. У многих из них — свои скелеты в шкафу. Скандалы со звездами обсуждались во всем мире. Знаменитости злоупотребляют алкоголем, поколачивают прислугу, ссорятся с родственниками, изменяют и не брезгуют сексуальными домогательствами. Самыми громкими из них стали истории с продюсером Харви Вайнштейном и актером Кевином Спейси, разборки между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Не обошли скандалы даже британскую королевскую семью.

Безусловно, самым громким и шокирующим является скандал, который начался еще в 2017 году, вокруг продюсера Херви Вайнштейна. В домогательствах его обвинили уже более ста женщин, среди которых немало известных актрис: Анджелина Джоли, Ума Турман, Мира Сорвино, Розанна Аркетт…

В октябре скандал вспыхнул с новой силой. Популярная итальянская актриса и режиссер Азия Ардженто обвинила Вайнштейна в изнасиловании. Звезда рассказала, что продюсер надругался над ней в 1997 году в отеле на юге Франции. 21-летнюю тогда актрису он заманил в номер и принудил к оральному сексу.

Сам Вайнштейн все-таки признался, что не контролировал свое поведение за последние 30 лет и причинил много боли женщинам. На данный момент похотливому продюсеру предъявлены официальные обвинения. Чтобы оказаться на свободе, Вайнштейну пришлось внести залог в один миллион долларов. Такого позора не смогла вынести жена продюсера — модель и актриса Джорджина Чапман ушла от мужа. Скандал получил широкий резонанс в обществе и вызвал волну акций против сексуального насилия.

Неожиданный сюрприз своим поклонникам преподнес знаменитый голливудский актер Кевин Спейси. Еще в 2017 году его также обвинили в сексуальных домогательствах. Оказывается, Спейси совершал отвратительные поступки еще 30 лет назад. При чем, объектами его сексуальных прихотей были и женщины, и мужчины в Великобритании и США. Они обвинили актера в домогательствах и изнасиловании. В ответ Спейси признался в нетрадиционной ориентации. Актер признал вину, извинился и пошёл лечиться от сексуальной зависимости. Но на этом дело не закончилось. Скандал серьезно ударил по репутации актера.

Создатели сериала «Карточный домик», в котором Спейси играл главного героя президента Андервуда, сначала приостановили съемочный процесс и даже заявляли о закрытии проекта. Но потом решили все-таки продолжить съемки, но уже без скандального актера. События в фильме будут развиваться вокруг его главной героини Клэр Андервуд, которую играет Робин Райт. Также пересняли и выпустили без Спейси криминальный фильм «Все деньги мира». Кроме того, актера сняли с многочисленных номинаций на престижные кинопремии. Ведется расследование по шести эпизодам. Но уже в 2018 году Спейси вернулся на экраны в фильме «Клуб миллиардеров», в котором сыграл мошенника-гея. А на днях актер впервые обратился к своим поклонникам с речью в стиле Фрэнка Андервуда.

Скандал с сексуальным подтекстом затронул и семью Кардашьян. Пока Хлое носила под сердцем ребенка, ее бойфренд баскетболист Тристан Томпсон изменял ей. При чем, об этом узнала не только будущая мама, но и весь мир. Хлое так тяжело переживала измену, что родила дочку раньше срока. Звезда дала девочке необычное имя Тру, что с английского переводится, как «правда». Несмотря на слухи, Хлое простила изменщика.

Почти два года длились семейные разборки звезд Голливуда Анджелины Джоли и Брэда Питта. И только недавно супруги смогли договориться в вопросе воспитания детей и избежали разбирательства в суде. В споры был втянут и брат Джоли, который собирался дать в суде показания в пользу Питта. В интересах детей точка в скандале поставлена. Теперь Брэд Питт может общаться с детьми без надзора психолога или представителей суда. Дети могут оставаться в доме отца столько, сколько сами того захотят. Но ложку дегтя Анджелина все же добавила — сказала их старшему сыну 15-летнему Паксу, что Питт не хотел принимать его в семью.

Известная голливудская актриса звезда сериала «Район Мелроуз», похоже, может забыть о дальнейшей карьере и новых ролях, если серьезно не возьмется за себя. В последнее время ее сопровождали одни скандалы. Некогда популярная актриса вновь отличилась пьянками, употреблением наркотиков, тюремным заключением и попаданием в психушку. Хизер Локлир обвинили в домашнем насилии — она поколачивала своего бойфренда. В июне Локлир проходила очередное лечение после затянувшейся депрессии. Что стало причиной новой госпитализации в психиатрическую клинику, пока не известно. Кстати, в этом году лечение в рехаб проходил и знаменитый актер Бен Аффлек, который долгое время страдал от алкогольной зависимости.

Не удалось избежать скандалов даже чопорной британской королевской семье. Внимание к себе привлекала жена принца Гарри Меган Маркл. Слухи начали распространятсья еще перед свадьбой. Дело в том, что у Меган далеко не идеальные отношения в семье. На пышной свадьбе присутствовала только мать актрисы. На отца она обиделась за то, что тот охотно делился с журналистами подробностями жизни Меган. При чем, не бесплатно.

Это так разозлило Меган, что она прекратила всякое общение с ним. Также СМИ пристально следили за отношениями Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Как пишет пресса, сначала они даже пытались подружиться, но потом между королевскими невестками пробежала черная кошка. В ситуацию пришлось вмешаться королеве Елизавете, которая вызвала обеих на ковер. В канун Рождества Кейт и Меган вместе появились на службе и выглядели вполне дружелюбно.

Также Меган не раз нарушала королевский протокол. Но пока беременной Маркл все сходит с рук. И, кажется, актриса еще не раз заставит говорить о себе.

Ранее «ФАКТЫ» писали о знаменитостях, которые стали родителями в 2018 году.

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