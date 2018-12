Шоу-бизнес

В понедельник, 24 декабря, стало известно, что американский актер Кевин Спейси, лауреат премии «Оскар» и множества других престижных кинонаград, предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах к 18-летнему юноше. Слушания назначены на 7 января в окружном суде Нантакета, штат Массачусетс, пишет газета Boston Globe.

Другое американское издание New York Daily News сообщает, что обвинения против 59-летнего Спейси выдвинул сын популярной ведущей теленовостей Хизер Анру. Его имя не называется, поскольку он еще не достиг, по американским законам, совершеннолетия. Сам юноша по той же причине с журналистами не общается.

Зато его мать рассказала об инциденте с Кевином Спейси в деталях. Анру утверждает, что в июле 2016 года на курортном острове Нантакет Спейси принудил ее сына к употреблению алкоголя, а затем сексуально домогался его.

По словам Хизер, актер якобы покупал ее сыну один алкогольный напиток за другим, а затем «засунул руку ему в штаны и стал трогать его гениталии». Сын Анру воспользовался тем, что Спейси отлучился в туалет, и сбежал из бара. Он рассказал о случившемся своей сестре, а та уже сообщила обо всем матери.

«Мой сын испытал психологический шок. Только теперь, когда мы смогли довести дело до суда, он пришел в норму. Он узнал, что Спейси вел себя так по отношению ко многим молодым людям на протяжении целого ряда лет, а не только к нему. Следовательно, вины сына нет никакой в том, что произошло. Я хочу увидеть Кевина Спейси в тюрьме. Хочу, чтобы правосудие свершилось не только по отношению к моему сыну, но и ко всем, кто уже рассказал правду, и кто еще только собирается это сделать», — заявила Хизер Анру.

Напомним, осенью 2017 года стало известно о многочисленных обвинениях в сексуальных домогательствах в адрес Кевина Спейси. Знаменитый актер тогда сделал неожиданное признание. Он сообщил, что является гомосексуалистом. Это не спасло его от волны обвинений. Одним из первых, кто рассказал о сексуальных домогательствах со стороны Спейси, был актер Энтони Рэпп. Он сообщил, что Кевин пытался его изнасиловать, когда Энтони было 14 лет. Затем последовали заявления о том, что Спейси может быть виновен в сексуальном насилии в отношении не менее чем 20 молодых мужчин в период, когда он был руководителем лондонского театра Old Vic. Британская полиция все еще ведет расследование в отношении актера.

Кевин Спейси с конца 2017 года перестал появляться на публике, удалил свои странички из социальных сетей. Его представитель заявил, что актер лечится у психотерапевта. Обвинения разрушили карьеру Спейси. Компания Netflix прекратила сотрудничество с ним в культовом сериале «Карточный домик». Последний сезон вышел без актера. Сыгранный им центральный персонаж Фрэнк Андервуд по новому сценарию был объявлен умершим.

Также были пересняты все сцены с участием Спейси в фильме «Все деньги мира», который уже был полностью смонтирован и готов к выходу в прокат. На роль, сыгранную Кевином, пригласили ветерана Голливуда Кристофера Пламмера. Компании несли огромные убытки, но, тем не менее, спешно разрывали все отношения с актером. За год в прокат вышел только один фильм, в котором Спейси остался — «Клуб миллиардеров». Однако в американском прокате этому триллеру устроили бойкот. В результате он установил антирекорд — собрал всего 126 долларов! В мировом прокате сборы составили 2,2 миллиона долларов, не окупив даже затраты на съемки в размере 15 миллионов долларов.

Судя по всему, в ответ на новость о начале судебных слушаний, Кевин Спейси неожиданно восстановил свой видеоканал в YouTube и выложил там видеоролик, обратившись к публике от имени Фрэнка Андервуда, своего героя из сериала «Карточный домик». Фактически это стало первым публичным заявлением актера с момента начала сексуального скандала.

Спейсиназвалролик Let Me Be Frank. Это тонкая игра слов. Фразу можно перевести как «Позвольте мне быть Фрэнком» и как «Позвольте мне быть откровенным».

Заявление актера также все состоит из намеков и недомолвок. Его можно воспринимать как признание Спейси или как обращение Андервуда к зрителям «Карточного домика», которые остались разочарованы последним сезоном сериала.

«Я знаю, чего вы хотите. Конечно, они пытались разлучить нас, но то, что связывает нас, слишком прочное и мощное. Ведь мы с вами всем делились. Я рассказывал вам свои самые сокровенные секреты, показал, на что способны люди, шокировал своей честностью, но чаще всего я бросал вам вызов и заставлял вас думать. Вы верили мне, хотя знали, что не стоит это делать. И я знаю, чего вы хотите. Вы хотите, чтобы я вернулся…», — говорит Кевин или Фрэнк.

«Они умирают как хотят, чтобы я объявил правдой все, что было сказано в отношении меня, и чтобы я получил то, что заслуживаю. Это было бы легко, но это слишком просто. Только вы и я вместе знаем, что ничего не может быть так просто. Ни в политике, ни в жизни. И вы же не станете верить всему самому плохому, не видя доказательств, ведь так? Вы не будете спешить с приговором, не владея фактами, разве нет?» — продолжает актер.

«Конечно, они скажут, что я проявил неуважение, играя не по правилам. Но я никогда не играл по правилам, и вам это нравилось, несмотря на заголовки в газетах, импичмент без суда, даже несмотря на мою смерть. Я чувствую себя на удивление хорошо, и моя уверенность в себе растет с каждым днем, так что очень скоро вы узнаете всю правду. Постойте минутку, я тут подумал, вы же на самом деле не видели меня мертвым, ведь так? Выводы могут быть так обманчивы. Соскучились по мне?» — завершает свое видеообращение Кевин Спейси. Или Фрэнк Андервуд?

