Стало известно, когда в Киеве запустят в продажу е-билеты

Украина

Подходит к концу техническое тестирование системы электронного билета, внедряемого в Киеве. Автоматизированная система учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте (АСОП) скоро заработает, сообщили в столичном департаменте информационно-коммуникационных технологий. Пока точной даты не называют, когда именно электронный билет появится в продаже (хотя тысячи пластиковых карточек уже печатаются), — ориентировочно это произойдет в начале 2019 года.

В начале ноября текущего года валидаторы (считывающие устройства) установили в общественном наземном транспорте, чтобы проверить работоспособность системы, как она выдерживает нагрузки. И на основе полученных данных специалисты усовершенствовали работу оборудования.

И до осени (в переходный период) можно будет приобретать как новый билет, так и обычные, которыми сейчас пользуются пассажиры. Повсеместно (в метро и на остановках наземного коммунального транспорта) размещаются информационные стенды с инструкциями.

Как рассказали в профильном департаменте, действие е-билета будет распространяться на все виды общественного транспорта на основе электронной бесконтактной пластиковой карты (транспортной карточки), «Карточки киевлянина» или QR-кода для одноразовой поездки в электронном или бумажном виде. Е-билет должен заменить проездные, которые ранее продавались на отдельные виды коммунального транспорта. Пассажир, купив транспортную карточку, должен будет зарегистрировать ее на сайте в личном кабинете и дальше может пополнять на любое количество поездок (если их больше, то и стоить каждая будет дешевле) в терминале, с помощью интернет-банкинга или в специальных пунктах продажи. Если карточку (или QR-код) прикладывать к валидатору (установлены в каждом салоне общественного транспорта), то устройство считывает оплату проезда. А на его экране при этом высветится число оставшихся поездок по карточке. Баланс также можно проверить и в личном кабинете учетной записи киевлянина.

Напомним, что в столичном метрополитене уже используется в качестве электронного билета такой транспортный модуль, как «Карточка киевлянина». Она дает возможность идентифицировать и вести учет пассажиров подземки, а на основании данных системы — компенсировать проезд льготников из бюджетных средств. В метро льготников, в том числе и киевских пенсионеров, давно пропускают исключительно с «Карточкой киевлянина».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter