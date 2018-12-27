Украина

Ограничения на дорогах Украины: где сохраняются запреты

Решение о запрете въезда в Полтавскую область, принятое накануне в связи со сложными погодными условиями, остается в силе. Транзитному транспорту приходится объезжать этот регион.

Как сообщают в «Укравтодоре», по состоянию на утро четверга, 27 декабря, проезд по дорогам государственного значения обеспечен.

Сняты ранее введенные ограничения движения по автодорогам:

М-03 Киев — Харьков — Довжанский в пределах Полтавской области.

Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь.

М-04 Знаменка — Луганск — Изварино, км 151.

В Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской областях.

На большинстве перевалочных участках осадки в виде небольшого снега. Температура воздуха -1−3 ° С. Состояние покрытия в основном мокрое, местами заснеженное.

В «Укравтодоре» также сообщают, что погодные условия стабилизировались: на большей части территории страны плюсовая температура воздуха, лишь на востоке 1−5 ° С, без осадков. Небольшой снег наблюдается в восточных и северо-восточных регионах и в горных районах Карпат.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в связи с закрытием Полтавской области на въезд транзитного транспорта «Укрзалізниця» назначила два дополнительных поезда между Киевом и Харьковом.

А в «Укрпочте» предупредили украинцев о задержке доставки корреспонденции в области, где возникли серьезные проблемы из-за непогоды.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter