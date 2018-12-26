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Украинцев предупредили о задержках с доставкой почты: где возникли проблемы
В связи со значительным ухудшением погоды в Украине возникли сложности с доставкой почты в охваченные непогодой регионы. Об этом сообщили в компании «Укрпочта».
«В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины возможны задержки доставки почты в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областях», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», в Украине 27 декабря ожидается ухудшение погоды. Так, украинцев снова ждет снег, местами порывы ветра 15−20 м/с. Температура ночью может достигать 10 градусов мороза.
Ранее из-за сильных снегопадов, которые обрушились в начале этой недели на Украину в некоторых областях было даже введено временное ограничение на движение транспорта.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...
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