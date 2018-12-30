Здоровье

Дефицит сна у подростков и студентов может привести к ожирению

Дефицит сна грозит развитием ожирения, считают сотрудники Университета Пенсильвании (США). Многие родители разрешают детям, особенно подросткового возраста, посидеть вечером за компьютером подольше. Но если укладывать ребенка в одно и то же время, не позднее 22:00, его организму легче будет контролировать вес, убеждены специалисты.

В исследованиях участвовали более двух тысяч детей, начиная с пятилетнего возраста. Наблюдение за ними длилось в течение десяти лет.

Как выяснилось, только каждый третий ребенок жил по распорядку. Если же не придерживался режима, спал меньше, чем сверстники, к 15 годам у него наблюдались проблемы с весом.

Конечно, важно также здоровое питание. Сухарики со специями, чипсы, печенье и сладости, содержащие трансжиры, сладкая газировка грозят ожирением. Замечено, что такие продукты чаще употребляют подростки, которые не соблюдают режим дня.

Из-за нехватки сна увеличивается производство гормона грелина, который сигнализирует о голоде, и уменьшается количество лептина, подавляющего аппетит. Потеря сна также увеличивает уровень гормона стресса кортизола, который стимулирует производство жира. Кроме того, нарушается выработка гормона роста. В норме он выделяется в начале сна. Этот гормон очень важен как для роста ребенка, так и для расщепления жира в организме.

Кстати, сон важен также для того, чтобы ребенок хорошо учился, говорят специалисты. Ученые провели эксперимент, в котором участвовали студенты. В течение пяти ночей во время сессии одна группа участников спала по восемь часов, а другая меньше. В результате студенты из первой группы лучше сдали экзамены.

Многие студенты в период сессии жертвуют сном и употребляют много напитков, содержащих кофеин, а это плохо сказывается на нервной системе и иммунитете.

Согласно обзорам Национального фонда сна, 90 процентов американских родителей считают, что их ребенок спит достаточно. Но 60 процентов учеников старших классов страдают от сильной дневной сонливости, а больше 20 процентов школьников время от времени засыпают на уроках.

Большинство подростков спит в будние дни меньше семи часов. Лишь у пяти процентов старшеклассников достаточный сон — восемь часов.

Практически всем детям разрешают позднее ложиться спать в выходные. Однако изменение времени отхода ко сну, как показали исследования, влияет на выполнение стандартного IQ-теста. Каждый час смещения сна в выходные стоит ребенку семи пунктов в тесте, утверждают специалисты из университета Вирджинии.

Из-за дефицита сна страдает префронтальная кора мозга, которая отвечает за управление мышлением, поэтому ребенку тяжелее учиться. Во время сна мозг перемещает информацию, которую ребенок узнал днем, в те области, где она будет более эффективно храниться. Поэтому каждая стадия сна играет важную роль в сохранении воспоминаний, и ребенку важно полноценно спать каждую ночь, считают ученые из университета Беркли.

Тем временем ученые в США выяснили, сколько надо спать, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие шесть продуктов бодрят сильнее кофе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter