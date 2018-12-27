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Ограничение движения в Полтавской области: принято важное решение
На Полтавщине снят запрет на въезд на территорию области транзитного транспорта. Напомним, что движение в этом регионе было ограничено из-за сложных погодных условий.
Об этом сообщил начальник пресс-службы областного главка Нацполиции Юрий Сулаев. По его словам, запрет снят с 11:00 27 декабря.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро четверга, 27 декабря, были сняты ранее введенные ограничения движения по автодорогам: М-03 Киев — Харьков — Довжанский в пределах Полтавской области, Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь, М-04 Знаменка — Луганск — Изварино, км 151, а также в Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской областях.
Также сообщалось, что в связи с ограничением движения транспорта в Полтавской области «Укрзалізниця» назначила два дополнительных поезда, которые курсировали по маршруту Киев — Харьков.
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