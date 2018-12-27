27.27 31.11 34.55
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Ограничение движения в Полтавской области: принято важное решение

12:03 27 декабря 2018   71
Зимняя дорога
Инф. «ФАКТОВ»

На Полтавщине снят запрет на въезд на территорию области транзитного транспорта. Напомним, что движение в этом регионе было ограничено из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщил начальник пресс-службы областного главка Нацполиции Юрий Сулаев. По его словам, запрет снят с 11:00 27 декабря.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро четверга, 27 декабря, были сняты ранее введенные ограничения движения по автодорогам: М-03 Киев — Харьков — Довжанский в пределах Полтавской области, Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь, М-04 Знаменка — Луганск — Изварино, км 151, а также в Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской областях.

Также сообщалось, что в связи с ограничением движения транспорта в Полтавской области «Укрзалізниця» назначила два дополнительных поезда, которые курсировали по маршруту Киев — Харьков.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...

Киев
0

Ветер: 5 м/с  С
Давление: 746 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины