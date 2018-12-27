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В Православной церкви Украины назвали количество перешедших к ним приходов УПЦ МП
По состоянию на утро 27 декабря в Православную церковь Украины (ПЦУ) перешли 17 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом УНН сообщили в информационном управлении Поместной церкви.
Согласно обнародованному заявлению, большая часть присоединившихся к ПЦУ приходов расположены в Западной Украине
«Большинство этих 17 приходов — это приходы из Винницкой епархии, структуру которой возглавляет Митрополит Симеон. Многие священники ему сейчас показывают верность и переходят вместе с ним в Православную церковь Украины», -заявили в информационном управлении.
Там также признали, что в южных и восточных регионах столь массового перехода храмов с их приходами пока не наблюдалось.
Отметим, что в интервью ФАКТАМ эксперт, ведущий научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Украины, доктор философских наук, известный религиовед и публицист Александр Саган заявил, что с 15 декабря в каноническом мире митрополит Онуфрий не считается митрополитом Киевским т не имеет права носить этот титул.
«Упрямство или какие-то агрессивные (в отношении поместной церкви) действия могут привести к тому, что он (Онуфрий. Ред.) может быть вообще отлучен Константинополем от церкви. При этом ему не к кому апеллировать, кроме Константинополя. Это единственная институция, которая рассматривает апелляции», — заявил Саган.
По его словам, митрополит Симеон (Шостацкий) после перехода в поместную церковь попросил прощения у верующих своей епархии за то, что он их фактически обманывал, навязывая им позицию высшего церковного руководства УПЦ МП о «раскольничьем» характере УПЦ КП и УАПЦ
Полный текст интервью религиоведа читайте в статье «ФАКТОВ» «Перед Объединительным собором мне говорили, что там возможны теракты, — Александр Саган».
Напомним, 26 декабря в Православную церковь Украины перешла первая тернопольская парафия УПЦ МП.
Тем временем в УПЦ МП отказываются выполнять решение Верховной Рады, предписывающее ей поменять название, чтобы указать принадлежность к Российской православной церкви.
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