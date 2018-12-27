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Что нужно знать о монетизации субсидий для оплаты коммуналки: ответы на пять важных вопросов

Все получатели субсидий и льгот для оплаты коммунальных услуг должны в мае 2019 года в обязательном порядке подать заявление на монетизацию и декларацию о доходах. Напомним, что решение о монетизации утвердил Кабинет министров.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, подготовившем ответы на пять важных вопросов о монетизации льгот и субсидий для оплаты коммунальных услуг.

1. Нужно ли повторно подавать документы?

Да, все получатели льгот и субсидий должны в мае 2019 года подать заявление на монетизацию и декларацию о доходах. Документы следует подавать в управление социальной защиты населения, предоставив разрешение на обработку персональных данных.

При этом в «Ощадбанк» идти не нужно — в правительстве заявили о максимальной автоматизации процесса, чтобы основная нагрузка легла на управления социальной защиты населения, государственный банк и поставщиков коммунальных услуг.

Тем, кто в мае 2019 года впервые обратится за помощью, обновлять документы не нужно — заявители автоматически станут участниками монетизации льгот и субсидий.

2. Нужно самостоятельно открывать счет в «Ощадбанке»?

После обработки заявления на каждого получателя субсидий счет открою автоматически. Персональный аккаунт будет иметь специальный режим использования. То есть средства в первую очередь будут направляться на оплату услуг за потребленные газ, тепло, электроэнергию и воду. «Ощадбанк» ежемесячно будет информировать субсидиантов и льготников SMS-сообщением о поступлении средств от государства, их использовании и остатке.

После окончания отопительного сезона — в июне — суммы неиспользованных средств перечислятся на текущие счета получателей жилищной субсидии. Счет каждому «Ощадбанк» откроет автоматически, без дополнительного обращения в банк.

3. Как будет происходить оплата коммуналки?

Все будет происходить автоматически. Ежемесячно поставщиками коммунальных услуг для «Ощадбанка» будет формироваться онлайн-платежка субсидианта. Банк будет перечислять поставщику субсидию. Об этом и о том, сколько нужно будет доплатить за «коммуналку», «Ощадбанк» сразу же сообщит субсидианту SMS-сообщением.

Для субсидиантов создадут личные кабинеты, где можно будет отследить информацию о размере начисленной помощи, перечне коммунальных услуг, которые оплачены за счет субсидии, остатке средств. Дополнительные консультации можно будет получить в контакт-центре «Ощадбанка» по тел. 800 210 800.

4. Почему «Ощадбанк»?

Это финансовое учреждение — государственный уполномоченный по десятку правительственных программ и имеет более 15 лет опыта сотрудничества с предприятиями топливно-энергетического комплекса.

Никаких комиссий от субсидиантов и льготников за обслуживание их персональных учетных счетов «Ощадбанк» брать не будет.

5. Почему деньги не раздадут сразу на руки?

В Украине субсидию получает почти половина украинских семей. Если сразу раздать такому количеству людей деньги на руки, есть риск гиперинфляции и кризиса коммунальных неплатежей.

Помощь будет поступать на персональный аккаунт субсидианта и льготника в «Ощадбанке», а все, что останется после оплаты коммунальных услуг в течение года, по результатам отопительного сезона украинцы, которые сумеют сэкономить, смогут забрать из банка наличными.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине резко возросло число получателей субсидий на оплату услуг ЖКХ. Так, в ноябре 2018 года ее получали 3 миллиона 349 тысяч домохозяйств.

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