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Снег и мороз: синоптик рассказал, какой будет погода в конце декабря
По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, последние дни декабря в Украине будут снежными и морозными. Столбики термометров покажут от 3 до 7 со знаком минус. И в первые дни Нового года продержится небольшой морозец, будет идти снег. Очередная оттепель начнется только 5 января.
«Небольшое потепление придет в Украину с 5 января. Так что Рождество будем праздновать со слякотью на дорогах. На это указала погода в Михайлов день, 21 ноября. Именно в этот праздник, по народным приметам, определяется погода на Рождество. На Михаила были лед и мороз, значит, на Рождество будут вода и слякоть», — отмечает Горбань.
А вот по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в пятницу, 28 декабря, с территории Украину уйдет циклон Tete, который сменит идущий с северо-востока Европы циклон Uta. Он принесет с собой дожди и мокрый снег. В Киеве 28 декабря ожидается дождь, мокрый снег, температура воздуха будет колебаться около нуля.
Напомним, в начале этой недели на Украину обрушились сильные снегопады, которые серьезно осложнили ситуацию на дорогах.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что по прогнозам синоптиков, нынешняя зима окажется богатой на температурные рекорды: теплые дни будут сменяться сильными морозами.
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