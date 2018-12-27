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Общество

В Украине подорожает отправка посылок: названы цены и сроки

17:02 27 декабря 2018   9
Укрпочта
Инф. «ФАКТОВ»

С 1 января 2019 года «Укрпочта» повышает стоимость услуг по пересылке посылок. Трифы для отправки в приоритетных направлениях увеличивают на 11,1 процента, а в неприоритетных — на 14,3 процента. Ранее в компании не исключали задержку доставки писем и посылок в области, пострадавшие из-за непогоды.

Как передают «Украинские Новости», повышены тарифы по пересылке отправлений в тарифной линейке «Стандарт», «Экспресс» и «SmartBox». Так, стоимость пересылки отправлений в тарифной линейке «Стандарт» весом 10 кг составит 42 гривен в пределах области, 48 гривен в пределах Украины (сейчас стоимость составляет 39,6 гривны и 45,6 гривны соответственно), стоимость отправлений весом 30 кг составит 80 гривен в пределах области и 85 гривен в пределах страны.

Стоимость пересылки в линейке «Экспресс» весом до 10 кг составит 49 гривен в пределах области и 55 гривен в пределах страны (сейчас 44 и 50 гривен), стоимость пересылки весом до 30 кг составит 90 гривен в пределах области и 95 гривен в пределах страны (сейчас 84 и 90 гривен).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «Укрпочте» не отказались от намерения повысить тариф на доставку пенсий и намерены вернутся к этому вопросу в июне 2019 года.

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