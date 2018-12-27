Киев замер в огромных пробках: опубликована карта

Украина

В Киеве сегодня вечером, 27 декабря, образовались многочисленные заторы на автодорогах . Согласно данным сервиса Google Maps, традиционно в пробках стоит центр столицы.

На правом берегу пробки образовались проспекте Науки, Надднепрянском шоссе, Железнодорожном шоссе, на Южном мосту, мосту Патона, бульваре Дружбы Народов, Леси Украинки, улице Московской, Мечникова, Шелковичной, Парковой Дороге, улице Крещатик, Круглоуниверситетской, Шота Руставели, Большой Васильковской, улице Бассейной, Бессарабской площаде, бульваре Тараса Шевченко, улице Пушкинской, Антоновича, Сагайдачного, улице Лютеранской, Репина, Терещенсковской, Владимирской, Прорезной, Богдана Хмельницкого, Ивана Франко, Николая Лысенко, Ярославом Валу, Большой Житомирской, Стрелецкой, Стетенской, Бульварно-Кудрявской, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола, Юрия Илленко, Глыбочинской, проспекте Степана Бандеры, улице Новоконстантиновской, Богатырской, Большой Окружной.

На левом берегу пробки зафиксированы на проспекте Юрия Гагарина, улице Раисы Окипной, Соборной, проспекте генерала Ватутина.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сильные снегопады, которые обрушились в начале этой недели на Украину, серьезно осложнили ситуацию на дорогах . Для ликвидации последствий непогоды в некоторых областях даже было введено временное ограничение на движение транспорта.

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