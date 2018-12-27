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В сети наглядно показали, как изменилось мнение жителей Крыма об оккупантах (видео)
Жители Севастополя, приветствовавшие с цветами российскую аннексию, теперь жалуются, что в глазах граждан РФ все равно остались «недороссиянами». В соцсети получила резонанс история жительницы Севастополя, которая в 2014 году посвящала России стихи, а теперь жалуется на телеэфирах, что ее предлагают выгнать из Крыма ради более «правильных россиян».
Женщина, рассказывавшая о себе, что 50 лет живет в Севастополе, в 2014 году засветилась на РосТВ со стихами, посвященными «русской весне». «Здравствуй, Россия! Ты нас узнала? … Ты же помнишь нас, Родина-мама! … Забери своих деток домой!» — надрывно вещала крымчанка.
Теперь женщине пришлось в полной мере осознать, что о таких, как она, на самом деле думают в России. На митинге в ноябре 2018 года крымчанка делилась впечатлениями о встрече с приехавшим из России неким высокопоставленным лицом. «Он говорит: тех, кто жил при Украине, нужно гнать отсюда с… ной метлой, вы — недороссияне», — жаловалась жительница Севастополя.
Видео было опубликовано в группе «Штирлиц — инфо». «Сами попросились в добровольное рабство и стали „недороссиянами“. Крыс вроде этой не жалко. Жалко нормальных крымчан, которым оккупанты и их пособники поломали жизнь», — отметил автор.
Напомним, ранее журналист Роман Цимбалюк резко заявил, что как только куда-то приходят русские, там сразу же заканчивается цивилизация. В качестве примера журналист привел Крым и экологическую катастрофу.
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