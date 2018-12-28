Украина

Деятель УПЦ МП в Хмельницкой области угрожает громаде села Доброгоща, которая заявила о присоединении к ПЦУ. Об этом сообщил на своей странице в Facebookмитрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний Махота.

По информации митрополита, миряне обратились к СМИ и активистам, чтобы они помогли громаде села Доброгоща, которая вышла из УПЦ МП и вошла в ПЦУ, отстоять свой выбор.

«Утром все село в слезах — благочинный местный РПЦ Хмельницкого района телефонными звонками грубо шантажирует религиозную громаду, которая перешла в Поместную Церковь. По его словам озвученных верующими в это воскресенье с «группой» поддержки приедет служить Литургию и покажет всем и «…и независимую Украину, и самостоятельную Церковь, и кузькину мать заодно!!!», — пишет митрополит.

По его словам, селяне просят открытой поддержки и видеофиксации СМИ этого «хрущевского» процесса!"

Напомним, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро 27 декабря в Православную церковь Украины (ПЦУ) перешли 17 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата. Большинство этих 17 приходов — это приходы из Винницкой епархии, структуру которой возглавляет Митрополит Симеон. Многие священники ему сейчас показывают верность и переходят вместе с ним в Православную церковь Украины.

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