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За Украину: Синод Грузинской православной церкви заявил о поддержке автокефалии ПЦУ
В четверг, 27 декабря, члены Священного синода Грузинской православной церкви (ГПЦ) провели заседание, посвященное созданию в Украине автокефальной православной церкви и заявили о намерении поддержать этот процесс после публикации соответствующего постановления Вселенского патриарха. Об этом пишет «Эхо Кавказа».
После окончания заседания архиепископ Зосима Цилканской и Душетской епархии сообщил, что Синод воздержался от принятия конкретного решения, пока не обнародовано постановление Вселенского патриарха по поводу предоставления автокефалии Украине.
При этом архиепископ считает, что грузинская церковь поддержит украинскую автокефалию.
«В январе будет обнародовано постановление Вселенского патриарха, и наша церковь примет решение после этого. Сейчас мы воздержались. Но ГПЦ поддержит автокефалию Украинской православной церкви», — заявил Зосима.
Напомним, что 15 декабря в Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор, задачей которого было создание поместной украинской православной церкви. На собор пригласили всех архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата, УПЦ МП и Украинской автокефальной православной церкви. УПЦ МП не поддержала собор, в нем приняли участие только два митрополита от этой церкви: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.
В ходе собора избрали предстоятелем единой Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания. Вселенский патриархат признал итоги собора и пригласил Епифания на Фанар 6 января 2019 года для вручения томоса об автокефалии украинской православной церкви. В Русской православной церкви объединительный собор назвали «канонически ничтожным», заявив, что на нем «неканонического архиерея избрали таким же неканоническим предстоятелем». Глава ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что после объединительного собора предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий будет носить титул митрополита Русской православной церкви в Украине.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», фанаты российского президента из числа УПЦ МП начали угрожать украинцам, которые заявили о присоединении к ПЦУ.
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