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"Я вам ничего не должен": сеть возмутило хамское поведение водителя маршрутки в отношении пенсионера в Киеве
В сети показали видео, как в Киеве водитель маршрутки номер 526 (метро «Лесная») оскорблял пенсионерку, отказывая ей в льготном проезде. Мол, маршрутка частная, а пожилые люди, получающие пенсию, «пусть едут на такси». Ранее сообщалось, что в Николаеве после замечания пожилого пассажира водитель набросился на него с кулаками, вытолкал из салона и начал избивать уже на улице.
Видео, опубликованное на страничке в Facebook ресурса «Киев Оперативный», прислала свидетельница происшествия. «Водитель облил грязью с ног до головы пенсионеров. Сказал, что их даже катафалк бесплатно не повезет. И так орал, что у пассажиров уши позакладывало», — рассказывает одна из пассажирок маршрутки, приславшая видео и попросившая обнародовать кадры, чтобы страна знала своих «героев» в лицо.
По ее словам, одна из бабушек, так и не дождавшаяся трамвая (как оказалось, он сломался в пути), боялась зайти в транспорт, потому, что «выгоняют».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кременце Тернопольской области водитель маршрутки сошел с рейса и отвез в больницу пассажира, заметив у мужчины признаки инсульта. Он также отдал жене больного заработанные за рейс деньги.
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