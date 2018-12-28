Украина

Ядерное оружие уже в Крыму: генерал озвучил важные данные о милитаризации полуострова

Россия завела в оккупированный Крым три компоненты вооруженных сил: морское, воздушное и наземное вооружение. С большой вероятностью, на полуостров завезли и ядерное оружие. Ранее сообщалось, что Россия передислоцировала в Крым дополнительно 100 боевых самолетов нового типа — истребители Су-27 и Су-30.

Об этом в интервью «Крым.Реалии» заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко. По его мнению, с ростом милитаризации Крыма российская угроза со стороны Крыма постоянно увеличивается.

«Представители крымских татар прямо утверждают, что ядерное оружие присутствует в Крыму. Я сам на 95% уверен, что оно уже находится на полуострове», — отмечает генерал. По его словам, уровень вооружения Черноморского флота в Крыму изменился с тактического на стратегическое. «Россияне отремонтировали все хранилища ядерного оружия и заводят в Крым все три компоненты вооруженных сил: морское, воздушное и наземное вооружение. Сюда входят подводные лодки, новые виды самолетов и вертолетов, зенитно-ракетные системы», — заявил Игорь Романенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Игорь Романенко сообщил, что Россия рассредоточила свою группировку войск примерно в 80 тысяч человек ближе к украинской границе по ряду направлений, а «Искандеры» придвинули к границам на такое расстояние, что они уже могут достать до Киева.

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