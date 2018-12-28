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Политика

Запрет снят: сделано важное заявление о въезде в Украину мужчин из России

18:52 28 декабря 2018   66
Госпогранслужба
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине сняли запрет на въезд в страну мужчинам из РФ, однако украинские пограничники по-прежнему проверяют их в усиленном режиме. Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Используя опыт военного положения, осуществляем повышенный контроль въезда иностранцев в Украину. Особое внимание мы уделяем въезжающим в Украину гражданам 70 стран из перечня миграционного риска. Россия тут на первом месте. Запрет на въезд мужчинам из РФ снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину», — сказал он, пишет интернет-издание «ГОРДОН».

Слободян подчеркнул, что гражданам России, помимо загранпаспорта, могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель визита в Украину.

Как писали «ФАКТЫ», ранее с рекомендацией продолжить усиленные проверки граждан России, которые въезжают в Украину выступил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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