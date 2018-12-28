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В погранслужбе уточнили информацию о "снятии" запрета на въезд в Украину для россиян
После окончания действия режима военного положения Государственная пограничная служба Украины продолжает осуществлять особый контроль над гражданами России мужского пола, которые пытаются въехать в страну. Об этом написал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в Facebook.
«Для внесения ясности в вопрос контроля за въездом иностранцев после снятия военного положения сообщаю, что Государственная пограничная служба продолжает осуществлять усиленные меры контроля за въездом иностранцев на территорию Украины. Конечно, в эпицентре нашего внимания — граждане РФ — полные сил мужчины, которые могут участвовать в дестабилизирующих антиукраинских мероприятиях», — написал он.
По его словам, пограничному контролю второй линии также подвергаются и женщины, так как и они могут работать по заданиям спецслужб РФ.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Слободян заявил, что в Украине сняли запрет на въезд в страну мужчинам из РФ.
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