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В Харьковской области сорвали "сходку" криминальных авторитетов (фото)
В Харькове правоохранители помешали собранию криминальных авторитетов. Об этом написал в Facebook начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.
«В полицию поступила информация, что лидеры бандитских группировок намеревались помянуть „вора в законе“ Васю Хоржа, распределить „общак“ и спланировать будущую преступную деятельность в Харьковской области», — пишет Бех.
По его словам, их планы сорвали оперативники Управления стратегических расследований областного главка полиции. Правоохранители задержали 20 человек, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Среди них также «вор в законе» и местный авторитет «Валерсон».
«Сейчас идет проверка на возможность их причастности к совершению преступлений на территории города Харькова и области», — написал Бех.
Как писали «ФАКТЫ», недавно из Украины принудительно выдворили гражданина Грузии с уголовным прозвищем «Арчи», который последние три года отбывал наказание в исправительном учреждении за совершение разбойных нападений в Ровенской области.
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