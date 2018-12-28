В Харьковской области сорвали "сходку" криминальных авторитетов (фото)

Украина

В Харькове правоохранители помешали собранию криминальных авторитетов. Об этом написал в Facebook начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

«В полицию поступила информация, что лидеры бандитских группировок намеревались помянуть „вора в законе“ Васю Хоржа, распределить „общак“ и спланировать будущую преступную деятельность в Харьковской области», — пишет Бех.

По его словам, их планы сорвали оперативники Управления стратегических расследований областного главка полиции. Правоохранители задержали 20 человек, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Среди них также «вор в законе» и местный авторитет «Валерсон».

«Сейчас идет проверка на возможность их причастности к совершению преступлений на территории города Харькова и области», — написал Бех.

Как писали «ФАКТЫ», недавно из Украины принудительно выдворили гражданина Грузии с уголовным прозвищем «Арчи», который последние три года отбывал наказание в исправительном учреждении за совершение разбойных нападений в Ровенской области.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter