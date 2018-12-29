Общество

Киевский метрополитен рассказал, как будет работать в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь Киевский метрополитен продлевает работу на 3 часа. Об этом предприятие сообщило в своем Facebook.

В то же время в метрополитене предупредили, что последние поезда будут отправляться с каждой станции в разное время, из центра города — ориентировочно в 3:15.

Отвечая на замечание одного из пользователей Facebook о том, что для сотрудников метрополитена такое решение не будет радостным, в метрополитене рассказали, что является для коллег наибольшей радостью в праздничные дни.

«Это когда пассажиры соблюдают Правила пользования метро», — говорится в сообщении метро.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как изменит работу коммунальный транспорт в последние выходные дни 2018 года.



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