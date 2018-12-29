- 8:29 Киевский метрополитен рассказал, как будет работать в новогоднюю ночь
- 7:58 Обрушение кинотеатра в Кривом Роге: появились новые тревожные данные
- 7:36 Боевики вероломно нарушили новогоднее перемирие на Донбассе
- 6:25 Плюс четыре прихода: верующие массово уходят из юрисдикции Московского патриархата
- 5:58 В храме Юрия-Победоносца: названы место и дата начала процедуры предоставления Томоса для ПЦУ
- 4:13 В Киеве на семи улицах ремонтные бригады устраняют неполадки на водных сетях
- 3:43 Будет вам сто кораблей: Полторак объяснил, почему Украина не откажется от Керченского пролива
- 3:22 На Донбассе начал действовать режим тишины, — Марчук
- 2:58 Замерзла, но любит пофилософствовать: украинская топ-модель разделась на пляже (яркое фото)
- 1:50 РФ не планирует выполнять гарантии транзита газа через Украину после 2019 года, — Коболев
Киевский метрополитен рассказал, как будет работать в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь Киевский метрополитен продлевает работу на 3 часа. Об этом предприятие сообщило в своем Facebook.
В то же время в метрополитене предупредили, что последние поезда будут отправляться с каждой станции в разное время, из центра города — ориентировочно в 3:15.
Отвечая на замечание одного из пользователей Facebook о том, что для сотрудников метрополитена такое решение не будет радостным, в метрополитене рассказали, что является для коллег наибольшей радостью в праздничные дни.
«Это когда пассажиры соблюдают Правила пользования метро», — говорится в сообщении метро.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, как изменит работу коммунальный транспорт в последние выходные дни 2018 года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
Ветер: 2 м/с С
Давление: 746 мм