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Происшествия

В Хмельницкой области грузовик въехал в кафе, есть жертвы (фото)

14:38 30 декабря 2018   210
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на 30 декабря в Хмельницкой области произошло ДТП с участием грузового автомобиля DAF, который по неустановленным причинам въехал в здание недействующего кафе. В результате аварии три человека погибли, двое госпитализированы.

Как сообщили в областном главке полиции, ЧП произошло возле села Давыдковцы Хмельницкого района. Грузовик DAF под управлением 38-летнего жителя Хмельницкого ехал из Одессы.

«На перекрестке транспортное средство по неустановленным пока причинам съехало с дороги на обочину и врезалось в недействующее кафе», — говорится в сообщении.

В кабине автомобиля на момент аварии было пять человек — водитель и четверо пассажиров. Трое из них — водитель и двое мужчин — погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин госпитализированы в областную больницу.

Согласно сообщению, кабина грузовика была настолько сильно повреждена, что спасателям пришлось доставать погибших и пострадавших с помощью специального оборудования.

Полиция открыла уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП на Гостомельской трассе под Киевом, в котором столкнулись три автомобиля. Погибшего также пришлось извлекать из машины с помощью специального оборудования. А 26 декабря смертельное ДТП произошло в Запорожье, в котором Nissan Micra врезался в маршрутку.

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