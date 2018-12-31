Здоровье

Как не перепить в новогоднюю ночь: несколько советов от специалиста по винам

Новогодний праздник немыслим без шампанского. Даже любители более крепких напитков встречают Новый год с бокалом игристого вина. Но как скажутся на желудке волшебные пузырьки? Сколько алкоголя можно выпить без вреда для здоровья?

— Думаю, бокал игристого вина, когда часы 12 бьют, может позволить себе даже убежденный трезвенник, — рассказывает гастроэнтеролог Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 2 Людмила Федорченко, которая также прошла курс обучения как специалист по винам. — Французское шампанское — король игристых вин, а итальянское просекко претендует на почетное второе место: оно заслуженно считается принцем. Но обычное игристое вино, которое многие из нас ставят на новогодний стол, тоже достойно уважения. Этот напиток — праздничный, поэтому подается в специальных бокалах, которые называются флют или флюте: высоких, изящных, с тонкой ножкой. Именно за нее правильно держать бокал, чтобы при соприкосновении с другими был слышен нежный звон.

— Как влияют на слизистую желудка пузырьки газа?

— Здоровому человеку нечего боятся: в обычной бутылке игристого вина около 350 тысяч пузырьков, которые быстро исчезают. Пузырьки способствуют более быстрому всасыванию алкоголя в кровь. Но если есть проблемы со слизистой желудка, можно налить игристое вино заранее, чтобы газ вышел.

— Сколько можно выпить в новогоднюю ночь?

— Важно знать, что действие алкоголя на организм ночью усиливается. Безопасной для здорового человека считается норма в два дринка (дринк — это 30 граммов крепкого спиртного). В пересчете на красное сухое вино — не больше двух бокалов по 150 граммов. Кстати, сухое вино признано полезным для сердца и сосудов, и доказано, что в небольших количествах защищает печень, снижает уровень холестерина. Но беда в том, что многие люди не знают меры: где два бокала, там и три-пять, и больше. Чтобы не опьянеть, важно не пить на голодный желудок. За столом следует хорошо закусывать, растягивая содержимое каждой рюмки или бокала на несколько тостов. Подойдут овощи в любом виде (особенно полезен картофель), а также мясные и рыбные блюда.

— В последнее время многие предпочитают брют. Он более полезен, чем полусладкое шампанское?

— В юности мы предпочитаем сладковатые напитки, но чем старше становимся и больше понимаем, тем чаще выбираем полусухие или сухие. Кстати, подслащивать шампанское придумала вдова Клико, которая отправляла в царскую Россию огромное количество этого вина. Первая партия шла по морю, поэтому на этикетке изображен маленький якорь. Бутылка такого вина стоила 11 рублей. Для сравнения — за восемь можно было снять апартаменты вместе с поваром, а за четыре с половиной рубля — купить корову.



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