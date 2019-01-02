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Процесс пошел: первый приход московской церкви под Черкассами перешел в ПЦУ
Церковная община Московского патриархата села Скибин Жашковского района (Черкасская обл.) первой в области перешла в поместную Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщает местное издание «Сиверщина».
По информации газеты, в Скибине проживает две тысячи человек, большинство — прихожане храма Святой великомученицы Параскевы, все, присутствующие на церковном собрании, высказались за выход из церкви Московского патриархата.
Языком богослужения данного прихода пока останется церковно-славянский, однако впоследствии планируют перейти на украинский.
Отмечается, что еще три села в Жашковском районе готовят документы на переход.
Напомним, 26 декабря первая община УПЦ Московского Патриархата на Тернопольщине перешла в поместную Православную церковь Украины.
По словам предстоятеля ПЦУ Епифания, подписание Томоса для Православной церкви Украины состоится за день до совместного богослужения вселенского патриарха Варфоломея и Епифания.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил, что Томос об автокефалии Православной церкви Украины будет вручен 6 января. Об этом говорится в блоге патриархата «Свет Фанара».
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