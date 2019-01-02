Культура

Украинские артисты, отправляющиеся на гастроли в Россию и говорящие, что они за мир, должны, прежде всего, рассказывать правду о войне. Причем не тайком в курилках, а со сцены, на всю аудиторию, считает актриса театра и кино Ирма Витовская.

Об этом актриса заявила в интервью «Громадскому». «Есть такая черта характера — проституированность. Когда ты наступаешь на грабли с собственной совестью. Если ты говоришь, что, мне нравится мир, мы за мир… Мне понравилось, как сказала Тарабарова: „Если ты за мир, то выходишь на сцену к микрофону и рассказываешь всю правду о войне“. Вот так, на миллион людей. Вот это ты поехал нести мир и рассказываешь все как есть. И что это нужно прекращать и что только мы с вами, не только Украина, но и вы тоже… А если ты берешь бабло и в курилке тихонько рассказываешь не всем и на ухо, то это называется — поехал зарабатывать бабло», — сказала актриса (с 19:30).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Новый год для зрителей российского телеканала «Дождь» начался не с традиционного обращения президента Владимира Путина, а обращения актрисы театра «Современник» Лии Ахеджаковой, которая призвала россиян вспомнить все плохие поступки, совершённые ими в 2018-м и извиниться.

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