Украина

Россия, аннексировавшая украинский Крым, вынуждена тратить на полуостров деньги, которых у нее нет. Таким образом, из «жемчужины в короне» Путина Крымский полуостров становится обузой для Российской Федерации. Ранее сообщалось, что в Atlantic Council Крым назвали самой горячей точкой Украины в 2019 году.

Об этом пишет журналист Виталий Портников. «Крым, который еще недавно казался Путину жемчужиной в короне придуманной им империи, а россиянам — доказательством торжества „сакральной“ исторической справедливости, становится обузой, еще одним регионом, на который нужно тратить деньги, которых нет», — пишет журналист.

По словам Виталия Портникова, в отличие от стран Запада, экономический рост в России практически остановлен, что не может не сказаться на ее политическом, культурном положении и экономике. «Прошло всего несколько лет после оккупации Крыма, и Россия вновь на коленях, причем прочно и без всякого шанса подняться с них в ближайшие годы, если не десятилетия. И это — не образ», — уверен журналист. По его словам, Российская Федерация постепенно превратиться в «огромный музей прошлого от Калининграда до Владивостока».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», посольство Украины в США отреагировало на «российский» Симферополь в сюжете CNN и призвало журналистов не следовать российскому сценарию.

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