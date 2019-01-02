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Мир

Жители Беларуси не понимают белорусского языка: видеофакт

16:44 2 января 2019   33
беларусь
Инф. «ФАКТОВ»

Введение в Беларуси двух государственных языков в 1995 году привело к очень предсказуемому результату: двадцать три года спустя большинство граждан страны не знают белорусского. Наглядно это продемонстрировал сюжет телеканала «Белсат». Интервьюируемые не только не могли ответить на вопрос на белорусском языке, но, похоже искренне не понимали, о чем их спрашивают.

«Как-как? Не поняла. По-нашему говорите, по-русски!»;
«Не понимаю, извините», — признавались респонденты.

Кроме людей, чистосердечно признающихся в незнании государственного языка, встретились журналистам и агрессивно настроенные граждане, принципиально отстаивающие свое право не знать белорусский.

«Чего это вы не по-русски разговариваете. Вы какие-то террористы»;
«Некрасивая мова. Не нравится мне. Больше нравится по-русски», — заявляли прохожие.

Были среди опрошенных и те, кто принял белорусский язык за украинский. «Вы, наверное, украинцы? Что-то вы по-украински розмовляете», — предположили они.

В комментариях под видео пользователи соцсети предрекают Беларуси безрадостное будущее после утраты языка:

«Нет языка — нет нации — нет страны. Есть колония»;
«Беларусь уже потеряла все: язык, культуру, самоидентификацию. Осталась только земля»;
«Еще немного — и российские культура, язык и менталитет — поглотят эту нацию. Печально».

Напомним, в последние дни 2018 года в России вновь заговорили о предстоящем процессе интеграции с Беларусью. Пока в Москве используют обтекаемый термин «сближение», в Беларуси опасаются, что речь идет о поглощении.

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