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Тина Кароль зажигала с Николаем Тищенко, Макс Барских – с Мишей Романовой: как звезды встретили Новый год (фото, видео)

Украинские знаменитости все по-разному, но ярко встретили Новый год. Любимец женщин Олег Винник встретил его дважды в Одессе, а Оля Полякова успела из снежной Швейцарии улететь в Майами. Но и те, кто остался в Киеве, зажгли в праздничную ночь.

Певица Тина Кароль, удивившая недавно прозрачным нарядом, 31 декабря дала сольный концерт во Дворце «Украина», а потом зажигала на частной вечеринке в одном из столичных ресторанов Николая Тищенко. Артистка украсила вечер своим выступлением и удивила жаркими танцами с хозяином заведения. Горячее видео она разместила в Instagram.

Певица также поздравила всех с Новым годом и пожелала быть благодарными и смело смотреть вперед.

«С Новым годом! Все что было — было, а что будет — зависит только от тебя. Поэтому мы любим и ценим наши прошлые дни, благодарим Господа за то, что случилось, но смотрим вперед, при этом, никогда не оборачиваясь назад. Даже если совершены ошибки», — написала Тина Кароль.

Тищенко также разместил в сети семейное фото и поблагодарил жену Аллу Барановскую за хороший праздник и трогательные традиции, которые она вносит в их семью.

«Наша семья желает всем хорошего настроения и тёплых праздников! Все традиции нашей семьи — заслуга моей жены! Я этому очень рад! Женщины, создавайте традиции! Мы, мужчины, не всегда успеваем об этом думать на рабочих встречах!», — написал Тищенко под фото.

Популярный певец Макс Барских, шоу которого в Киеве хотели сорвать, перерезав кабель, встретил Новый год с коллегой, бывшей участницей группы «ВИА Гра» Мишей Романовой. Кстати, ее продюсером также является Алан Бадоев.

Макс разместил фото с Мишей и коротко подписал «Мы с Мишей Романовой желаем вам любви». Кстати, им давно приписывают роман. Говорили, что девушка ушла из группы ради Макса. Но пока они не дают конкретных ответов на вопросы о своих отношениях.

В семейном кругу встречал Новый год народный артист Украины Павел Зибров. Он при полном параде, в концертном костюме провел праздничный вечер супругой Мариной и дочерью Дианой, которые выглядели не менее блестяще.

Фото с любимыми женщинами на фоне нарядной елки певец показал в Instagram. «Вот и наступил 2019! Желаем в Новом году согласия, мира и любви», — пожелал всем артист.

Вместе встретили праздник и актерская семья Ольга Сумская и Виталий Борисюк — они прекрасно проводят время в Карпатах.

«Солнечное утро с любимым 2019 в Карпатах! Всем веселого новогоднего настроения», — написала артистка.

Напомним, также с семьей Новый год встретил в Лапландии Сергей Бабкин, а певица Ани Лорак развлекала гостей в одном из самых дорогих отелей Абу-Даби.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что ведущей Лесе Никитюк накануне Нового года разбили машину.

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