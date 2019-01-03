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Невероятная красота: в сети показали потрясающие фото жемчужины украинских Карпат
В сети показали зимние фото озера Синевир в украинских Карпатах. Снимки Ирины Коваленко, сделанные в первые дни нового года не оставили украинцев равнодушными.
«Замирает все от красоты», — прокомментировала увиденное Лариса Лобода.
«Сказочно», — кратко оценила Наталья Василенко.
«Какая красота! Неужели это в Украине», — не может поверить Влад Мономах.
Напомним, в середине декабря 2018 года украинцы восхищались видами Карпат после того, как горы засыпало полуметровым слоем снега.
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