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Невероятная красота: в сети показали потрясающие фото жемчужины украинских Карпат

8:31 3 января 2019   313
Невероятная красота: в сети показали потрясающие фото жемчужины украинских Карпат
Инф.»ФАКТОВ»

В сети показали зимние фото озера Синевир в украинских Карпатах. Снимки Ирины Коваленко, сделанные в первые дни нового года не оставили украинцев равнодушными.

«Замирает все от красоты», — прокомментировала увиденное Лариса Лобода.

«Сказочно», — кратко оценила Наталья Василенко.

«Какая красота! Неужели это в Украине», — не может поверить Влад Мономах.

Напомним, в середине декабря 2018 года украинцы восхищались видами Карпат после того, как горы засыпало полуметровым слоем снега.

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