Предпосылки к окончанию войны нет: озвучен печальный прогноз о Донбассе

Украина

Россия сумела сделать Европу зависимой от своих нефти и газа, поэтому ждать резких изменений в российской власти в результате внешнего давления не стоит. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал генеральный директор агентства DIVA production Дмитрий Чекалкин.

Согласно его прогнозам, Путин и дальше будет повышать свои ставки — запугивать и блефовать. И продолжаться это будет, пока действующий российский лидер жив, а холодильник для россиян не победит телевизор.

«Хочется надеяться, что что-то глобальное там (в российской власти. — Ред.) произойдет, что в Кремль прилетят черные лебеди, но пока оснований для этого нет. Все равно цена на нефть почти в десять раз выше, чем была при Ельцине. Россия действительно сумела подсадить Европу на свою нефтяную и газовую иглу и теперь тратит и даже накапливает миллиарды нефтегазовых долларов», — констатировал бизнесмен и популярный блогер.

Подробнее о прогнозах эксперта читайте в статье «ФАКТОВ» «Я веду антипутинскую пропаганду, поскольку видел, в каких условиях живут люди в России».

Напомним, России предрекли глобальную катастрофу в случае развязывания военных действий в Украине.

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