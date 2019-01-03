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Украина

У митрополита Епифания появились первые фейковые странички в соцсетях

23:02 3 января 2019   35
Митрополит Епифаний
Инф. «ФАКТОВ»

В соцсетях появилось много фальшивых страниц митрополита Киевского и всея Украины Епифания. В Православной церкви Украины призвали верующих использовать информацию лишь с единственной автентичной страницы митрополита в Facebook. С таким призывом обратился к верующим архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий.

«После ряда одинаковых вопросов в мессенджерах — решил ответить для всех здесь. На фото внизу — ЕДИНСТВЕННАЯ аутентичная ФБ-страница Митрополита Епифания. Эта страница — не личная, а представительство Митрополита как публичного лица и религиозного деятеля. Адрес: https://www.facebook.com/profile.php?id=1 617 049 968 510 566. Другие страницы, где в названии используется имя „Епифаний“ или созвучное — клоны/фальшивки», — написал он в Facebook.

Как писали «ФАКТЫ», ранее предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заверил, что двери Церкви открыты для всех православных Украины.

Отметим, что официальное подписание Томоса об автокефалии поместной Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем пройдет 5 января 2019 года, а 6 января после божественной литургии он будет вручен митрополиту Епифанию.

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