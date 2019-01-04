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Сделано важное заявление о бойце ВСУ, попавшем в плен боевиков на Донбассе
В «Закарпатском легионе», боец которого Андрей Качинский оказался в плену у боевиков «ДНР», заявили, что он давал показания под давлением и не несет ответственности за свои слова.
Так в подразделении прокомментировали видеозапись допроса украинского бойца, во время которого Андрей Качинский рассказал, что в бригаде над ним издевались. «Лежал в госпитале, у меня сердце останавливалось… Меня ногами били», — говорил боец.
«Мы понимаем, что данные объяснения получены под давлением и никоим образом не осуждаем его за это. Более того, подчеркиваем, что он не может нести ответственность за свои слова. Со своей стороны бригада делает все возможное для скорейшего возвращения бойца домой. К процессу привлечены международные организации. Близким Андрея оказывается всесторонняя поддержка», — говорится в заявлении «Закарпатского легиона».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 1 января в районе Новотошковского погиб солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Николай Голубев. Боец погиб во время минометного обстрела боевиков.
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