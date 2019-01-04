Угрожал прохожим шприцем: под Киевом поймали опасного грабителя (фото)

Происшествия

Под Киевом злоумышленник в медицинской маске ограбил 18-летнюю девушку, отобрав у нее мобильный, деньги и банковские карточки. Угрожая девушке шприцем с опасным веществом, он вынудил ее сказать ПИН-коды к карточкам. Ранее сообщалось, что на юге Одесской области односельчанин отрезал у соседа ухо.

Как сообщают в полиции Киевской области, ЧП произошло в Борисполе. Сразу же после нападения пострадавшая сообщила об ограблении в полицию, назвав приметы нападавшего. Оперативники Бориспольского отдела полиции задержали злоумышленника по «горячим следам». Им оказался 32-летний уроженец Полтавщины, временно проживающий в Киеве и уже имевший проблемы с законом.

«Во время поверхностного осмотра полицейские изъяли у него вещественные доказательства: шприц, ампулы, медицинскую маску, деньги и другое имущество, похищенное у девушки. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения молодому человеку и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Тернопольской области компания молодых людей пострадала от взрыва гранаты — пятеро травмированных людей в возрасте от 15 до 24 лет были госпитализированы.

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