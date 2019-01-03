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После драки с односельчанином пьяный житель Одесской области забрал себе на память его ухо
Необычное ЧП произошло в Тарутинском районе, на юге Одесской области.
Около часа ночи в дом 48-летнего мужчины пришел односельчанин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения. Гость предъявил хозяину претензию якобы за кражу у него продуктов питания.
— После словесных обвинений он начал бить хозяина, а когда тот потерял сознание, ножом отрезал ему ухо и ушел, — рассказали в полиции. — О происшествии нам сообщили родственники потерпевшего, которые утром пришли его навестить.
31-летний злоумышленник задержан, у него изъято орудие преступления — нож. По данному факту начато уголовное производство по статье «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львовской области пьяные дебоширы совершили нападение на пассажиров поезда. А в Киеве на Троещине задержали неадекватного гражданина, который устроил драку с поножовщиной в общественном транспорте.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.
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