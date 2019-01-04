- 13:47 Свадебный фотограф Меган Маркл и принца Гарри снял семью легендарных спортсменов для Vogue
- 13:41 Лобода подогрела слухи о романе с Линдеманном
- 13:31 Непогода в Украине: на каких дорогах ввели ограничения
- 13:22 В России крупный пожар на рынке: в сети показали видео
- 13:09 Руки и ноги связаны, во рту – кляп: в Одессе убили известного «валютчика»
- 13:01 Морозы усилятся: синоптик рассказала о погоде в Украине на Рождество
- 13:00 Меган Маркл за год потратила на одежду в шесть раз больше, чем Кейт Миддлтон
- 12:54 "Настоящие" шахтеры: переселенка показала, кто поселился в ее доме в Ясиноватой
- 12:41 Порошенко обратился к кандидатам в президенты
- 12:41 Лукашенко победил Путина на «выборах»: росСМИ опубликовали любопытные данные
Пятый раз — в одни руки: в Дубае названы лауреаты футбольной премии Globe Soccer Awards (фото, видео)
В Дубае состоялась церемония вручения наград Globe Soccer Awards — ежегодной премии, учрежденной в 2010 году Европейской ассоциацией агентов игроков и Европейской клубной ассоциацией.
Лучшим футболистом мира пятый раз признан нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду (ранее он получал награду в 2011-м, 2014-м, 2016-м и 2017 годах), опередивший форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и лидера атак «Атлетико» Антуана Гризманна.
*Криштиану Роналду
Также 33-летнему португальцу досталась награда «Лучший гол года» за мяч, забитый шикарным ударом через себя в четвертьфинале Лиги чемпионов еще в составе «Реала» в ворота… «Ювентуса».
Приз лучшего тренера присужден наставнику чемпиона мира сборной Франции Дидье Дешаму.
*Президент ФИФА Джанни Инфантино и Дидье Дешам
В номинации «Лучшая тренерская карьера» победил знаменитый итальянский специалист Фабио Капелло, завоевавший со своими командами 15 трофеев (плюс шесть титулов как футболист). Призами за успешную карьеру игроков были отмечены бразилец Роналдо и француз Блез Матюиди.
*Фабио Капелло
*Роналдо
*Блез Матюиди (слева)
Лучшим клубом 2018 года признан мадридский «Атлетико», выигравший Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
Лучший спортивный директор года — директор «Ювентуса» Фабио Параттичи, лучший футбольный агент — Жорже Мендеш (он, в частности, представляет интересы Криштиану Роналду).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Золотой мяч» лучшего футболиста мира по версии France Football достался хорвату Луке Модричу.
Фото Globe Soccer Awards
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.
Ветер: 2 м/с С-З
Давление: 748 мм