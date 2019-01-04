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Спорт

Пятый раз — в одни руки: в Дубае названы лауреаты футбольной премии Globe Soccer Awards (фото, видео)

11:13 4 января 2019   128
Лауреаты премии Globe Soccer Awards
Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

В Дубае состоялась церемония вручения наград Globe Soccer Awards — ежегодной премии, учрежденной в 2010 году Европейской ассоциацией агентов игроков и Европейской клубной ассоциацией.

Лучшим футболистом мира пятый раз признан нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду (ранее он получал награду в 2011-м, 2014-м, 2016-м и 2017 годах), опередивший форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и лидера атак «Атлетико» Антуана Гризманна.

*Криштиану Роналду

Также 33-летнему португальцу досталась награда «Лучший гол года» за мяч, забитый шикарным ударом через себя в четвертьфинале Лиги чемпионов еще в составе «Реала» в ворота… «Ювентуса».

Приз лучшего тренера присужден наставнику чемпиона мира сборной Франции Дидье Дешаму.

*Президент ФИФА Джанни Инфантино и Дидье Дешам

В номинации «Лучшая тренерская карьера» победил знаменитый итальянский специалист Фабио Капелло, завоевавший со своими командами 15 трофеев (плюс шесть титулов как футболист). Призами за успешную карьеру игроков были отмечены бразилец Роналдо и француз Блез Матюиди.

*Фабио Капелло

*Роналдо

*Блез Матюиди (слева)

Лучшим клубом 2018 года признан мадридский «Атлетико», выигравший Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Лучший спортивный директор года — директор «Ювентуса» Фабио Параттичи, лучший футбольный агент — Жорже Мендеш (он, в частности, представляет интересы Криштиану Роналду).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Золотой мяч» лучшего футболиста мира по версии France Football достался хорвату Луке Модричу.

Фото Globe Soccer Awards

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